Bitmemiş su hattını açmaya kalktı! Sincan ve Yenikent’te vatandaş mağdur oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Çılgın Projem' dediği Polatlı İçme Suyu Hattı'nı henüz tamamlanmadan törenle hizmete açtı. Açılışın büyük bir algı içerdiğini, yalan ve aldatmacadan ibaret olduğunu söyleyen AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke'nin dediği çıktı. Polatlı'ya suyun geldiğini göstermek için Sincan ve Yenikent'ten su çekildiğini söyleyen Teke 'Açılıştan sonra da bir şey değişmedi hatta Sincan ve Yenikent'te bu olay yüzünden su kesintileri de oldu' dedi.Yavaş'ın açılışta kullandığı, Polatlı'nın Şentepe bölgesinde bulunan ve Ankara'dan gelen boru hattının Kargalılı su deposuna kadar olan bölümünü, mevcut kullanılan Yüzükbaşı suyunu tersten doldurarak verdiği tespit edildi. Ancak Polatlı'nın yüksek kesimlerindeki köylere yine su gitmedi. Sincan ve Yenikent'e gece boyunca tankerlerle su takviyesi yapıldı.AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 'Polatlı'da yaptığı sahte açılışla şahit olduk. Açılışını yaptığı projenin adı İvedik Polatlı İçme Suyu Hattı ancak İvedik'ten Polatlı'ya işbilmezlik yüzünden şu anda su verilebilmesi mümkün değil. 2020'de sözünü verdiği, 2 yılda bitecek dediği hattı aradan geçen 3.5 yılda tamamlayamadı. Geçici bir çözüm olarak seçim öncesi 'yaptım oldu' diyebilmek için yıllardır su sıkıntısı yaşayan Yenikent'in suyu Polatlı'ya gönderiliyor. Maalesef Polatlı'nın su sıkıntısı kalıcı olarak çözülemedi. Projenin gecikmesinden kaynaklanan 2 milyar liralık kamu zararı da cabası' ifadelerini kullandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal beceriksizliğe tepki yağdırdı. Ünal '4 yıldır Polatlı'nın gündemini meşgul eden ve sonuçlanmayan içme suyu meselesi sahte boru hattı açılışı ile artık boyut atlamıştır. 2020 yılının 26 Ağustos tarihinde ABB tarafından yapılan 549 milyon TL'lik ihale ile Gerede suyunun Polatlı'ya gelmesi planlanıyordu. Gerede'den gelen suyumuzu henüz göremedik' dedi. Ünal hala ortada elle tutulur bir su hattı olmadığını ifade ederek şöyle dedi: 'Bu suyun gelme ihtimali de yok. Polatlı'ya gelecek olan Gerede suyunun özellikle İvedik arıtma tesisinden geçerek gelmesi gerekiyor.İvedik ve Yenikent arasındaki çalışmalar hâlen devam ediyor. ASKİ, '1 Ocak itibariyle hatta suyu verdik, en kısa sürede de Polatlı'ya suyu getireceğiz' açıklamaları yapmıştı. Burada sadece aldatmaca ve yalan siyaseti yapılıyor. İçme su hattının olduğu yere gidip bakabilirsiniz. Buralarda çalışmalar devam ediyor, basınç vanaları ve sanat yapıları dahi henüz yapılmadı. Suyun gerçek anlamda 6 aydan önce gelmesi mümkün değil.'