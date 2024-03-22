Bakan Güler, iftarda Şehit Aileleri, Gaziler ve Mehmetçikle buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında; şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçikle bir araya geldi. Aksu Kışlası'nda düzenlenen programda; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, şehir protokolü ve askeri erkân da yer aldı.İftar programı sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 'Programı kapsamında şehrimize gelen Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Sayın Valimiz ve Milletvekillerimiz ile birlikte Garnizon Komutanlığımızın düzenlediği iftar programında şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve Mehmetçiğimizle bir araya geldik. Rabbim ibadetlerimizi kabul, birlik beraberliğimizi daim eylesin.Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da hayırlı ömürler diliyoruz. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e şükranlarımızı sunuyoruz' cümlelerini kaydetti.