Bakan Güler, gençlerin sorularını cevapladı

Bakan Güler, memleketi Bayburt'a gerçekleştirdiği ziyarette Bayburt Üniversitesi'nde eğitim gören gençlerle bir araya geldi.'Gençlik Aşkıyla Bayburt Buluşması' adıyla gerçekleşen programda konuşan Güler, "Güzel Bayburt'umuz da aydınlık geleceğimizin teminatı pırıl pırıl gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Siz gençlerimiz için ne yapsak azdır. Zira bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz. Sizlerin kaliteli bir eğitim alması, kendini en iyi şekilde yetiştirmesi, huzur ve mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Temennimiz ve beklentimiz; ülkemizin daha güçlü yarınlara ve kariyeriniz için kendinizi çok yönlü olarak daima geliştirmenizdir. Öğrenmeye açık olun, okuyun, araştırın ve yeni yetenekler edinin. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmek, çağı yakalamak, hatta geleceğin teknolojilerine şimdiden vakıf olmak sizi her zaman bir adım önde tutacaktır" dedi.Gençlere hayal kurmalarını ve büyük bir inanmışlıkla hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye eden Bakan Güler, "Bu süreçte çalışmak hayatınızın ana felsefesi, sabır ve disiplin ise bu yolda asla vazgeçmeyeceğiniz iki meziyetiniz olmalıdır. Aynı zamanda milli, manevi ve kültürel değerlerimize nerede olursanız olun daima sahip çıkınız. Büyük bir gurur ve heyecanla atalarımızdan devraldığımız ve taşıdığımız bu bayrağı daha büyük umutlarla sizlere devredeceğiz. İnanıyorum ki, sizler ülkemize ve asil milletimize hizmet bayrağını bizden daha ilerilere taşıyacaksınız. Bu vesileyle her birinize başarılarla dolu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.Bakan Güler, ayrıca Bayburt Üniversitesi'nde eğitim gören gençlerin sorularını cevapladı. Bir öğrencinin 'Türkiye Yüzyılı'nın Savunma Sanayi yaklaşımı ve Milli Savunma vizyonu nedir, bizlere anlatır mısınız?' sorusu üzerine Bakan Yaşar Güler, "Bugün dünyanın en pahalı arazisinin üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla her zaman bizim etrafımızda ülkemize karşı bir tehdit, tehlike, risk ve tehdit mutlaka olacaktır. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. Bugün savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranımız yüzde 80'leri geçti. Özellikle KAAN uçağımızın yani beşinci nesil bir uçağımızın uçacağına, gerçek dostlarımız hariç kimse ihtimal vermiyordu. Ama uçağımız uçuşunu yaptı ve emniyetle yere indi" cevabını verdi.Bakan Güler, gençlerden gelen 'Bir ömrü asker olarak sürdürmek nasıl his? Kariyerinizde geriye bakıp düşündüğünüzde dönüm noktası ya da kırılma noktası olarak hangi olayı anlatabilirsiniz' sorusuna da şu yanıtı verdi:"Yaklaşık 50 yıl askerliği yaptıktan sonra bu yıl bakanlık görevine atındım. Aslında vatanıma ve milletime yeteri kadar borcumu ödeyip ödeyemediğimi hala düşünmekteyim. Sizlere de tavsiyem memleketimize borcunuzu ödemek için var gücünüzle gece-gündüz çalışmanızı öneriyorum. Kırılma noktasına gelirsek Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun olduğum zaman askeri mühendis veya doktor olmak için müracaat etmiştim. Fakat ne annem ne de babam izin vermedi. ‘Hayır Harp Okulu’na gideceksin ve subay olacaksın’ dediler. İyi ki de demişler. Her ikisi de rahmetlik oldu, Allah onları nur içinde yatırsın. İyi ki de müsaade etmemişler ve Harp Okulu’na gelmişim. Herhalde benim için dönüm noktalarından biri budur diye düşünüyorum."