Şanlıurfa‘da kentsel dönüşüm başladı

Şehrin önemli cazibe alanlarının ortasında yer alan ancak gecekondu ve çöküntü haline gelmiş yapıların bulunduğu Karakoyunlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince başlatılarak 9 ay gibi çok kısa bir sürede 687 bağımsız yapıdan 630 bağımsız birim sahibiyle anlaşma ve uzlaşma sağlandı.Bakan Özhaseki, Şanlıurfa merkez Karakoyun Mahallesi, kırsal Aşık Mahallesi ile Suruç ilçesinde yapımına başlanan toplam 3 bin 123 konutun temel atma törenine katıldı. Âşık Mahallesi'nde yapımına başlanan 758 konutun temel atma törenine bizzat katılan Bakan Özhaseki, Şanlıurfa merkez Karakoyun Mahallesi ile Suruç ilçesindeki çelik köy evleri temel atma törenine ise telekonferansla bağlanarak temellerin dualarla atılmasına eşlik etti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirilen 454 bağımsız birimin ilk temelleri atılarak inşaatlarına başlandı. Törende konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kentin dört bir yanında kamulaştırmalar ve kentsel dönüşümler gerçekleştirdiklerini belirterek Bakan Özhaseki'ye destekleri için teşekkür etti.Başkan Beyazgül, "Şuan da Eyyübiye ilçemize bağlı Karakoyunlu Mahallesindeyiz. Burasının tamamı gecekondu ve şehrin çöküntü alanıydı. Belediyemiz imkânlarıyla 687 bağımsız yapıdan 630 bağımsız birim sahibiyle anlaşma ve uzlaşma sağlandı. 454 konutun yapımına başladık Allah'ın izniyle Şanlıurfa'nın ve ilçelerimizin önemli bir kısmı gecekondu ve çöküntü alanlarından oluşuyor. Bizim size çok ihtiyacımız var. Bu çöküntü alanlarını bitirmek bizim en büyük projemizdir. Yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Aşık – Öğütçü'de 2500 adet konut yapımı için kolları sıvadık. 300 adet evin temellerini atmıştık. Şuan bu evlerimiz 3.ve 4. katlara çıkmış durumdadır. Sizin bugüne kadar bizlere verdiğiniz destekler çok önemliydi. Bugün burada açıkladığınız konular bizim için çok önemliydi. Bundan sonrası için de gerek şehrimizin gerek ilçelerimizin dönüşümü için sizden desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.Bakan Özhaseki telekonferansla bağlanarak Karakoyunlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinde temellerin dualarla atılmasına eşlik etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Beyazgül'e çalışmalarında başarılar dileyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Şanlıurfa'da yatırım ve hizmetlerin artarak devam edeceğinin de sinyallerini verdi. Konuşmaların ardından Karakoyunlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ve kendi araç, ekip ve ekipmanlarıyla ilk etapta 630 konutun 454 adedi için temel atma gerçekleşti.