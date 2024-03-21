MHP adayı Harun Ulusoy gençlerle buluştu

MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Harun Ulusoy, kafeleri ziyaret ederek, burada bulunan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle tek tek sohbet eden Ulusoy, gençlerin taleplerini dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Harun Ulusoy, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kafeleri ziyaret ederek, burada bulunan gençlerle buluştu. Cadde üzerinde bulunan kafede Belediye Başkan Adayı Ulusoy, burada vakit geçiren gençlerle tek tek selamlaştı. Kafede buluna tüm masaları gezen Ulusoy, gençlerin istek ve taleplerine de kulak verdi.Kafede bulunan oyun bölümünü de ziyaret eden Ulusoy, oyun oynayan gençleri bir süre izledi. Daha sonra Ulusoy, orada bulunan gençlerle birlikte masaya oturarak, onlarla uzun uzun sohbet etti.