Kaçak göçmenler Edirne'de yakalandı

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde yaptığı çalışmalarda, Fas ve Pakistan uyruklu 34 düzensiz göçmen tespit edildi.Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.