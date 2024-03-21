  • USD: 32,31 - 32,37
  • EURO: 35,27 - 35,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EPDK duyurdu: O bedel alınmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

Ekleme: 21.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
EPDK duyurdu: O bedel alınmayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacak.

EPDK DUYURDU: O BEDEL ALINMAYACAK

EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

EPDK, '3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişiyor' açıklamasında bulundu.