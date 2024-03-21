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Eğitime kar engeli! iki ilçede okullar tatil edidi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ekleme: 21.03.2024 - 10:03 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Eğitime kar engeli! iki ilçede okullar tatil edidiŞırnak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.