Eğitime kar engeli! iki ilçede okullar tatil edidi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.