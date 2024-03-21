Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.90 oranında yükselişle 9035 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.90 oranında yükselişle 9035 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.93 oranında artışla 10252 puan, sanayi endeksi yüzde 0.81 oranında yükselişle 14052 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.93 oranında artışla 10252 puan, sanayi endeksi yüzde 0.81 oranında yükselişle 14052 puan seviyesinden işlem görüyor.