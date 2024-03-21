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Beyaz Gazete
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.90 oranında yükselişle 9035 puan seviyesinden başladı.

Ekleme: 21.03.2024 - 10:04 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne yükselişle başladıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.90 oranında yükselişle 9035 puan seviyesinden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.93 oranında artışla 10252 puan, sanayi endeksi yüzde 0.81 oranında yükselişle 14052 puan seviyesinden işlem görüyor.