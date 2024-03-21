Başkan Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nevruz Bayramı'nı kutladı. Erdoğan paylaşımında "Orta Asya’dan Balkanlar’a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla Nevruz Bayramı'nı kutladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.