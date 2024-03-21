1 Nisan'da başlıyor! 3 ay boyunca...

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde bulunan göl, gölet, baraj ve akarsularda balık avlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sazangiller, kadife, şiraz ve yayın balığı avının 1 Nisan'dan itibaren yasak olduğu ifade edilerek, akarsularda olta ile tatlısu kefali ve gümüş balığı avının ise serbest olduğu ifade edildi.Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sazangiller ve yayın balığının üreme mevsimi olması nedeniyle belirlenen süreler içerisinde avlanma yasağı uygulanacak ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecektir. Tebliğlere göre iç sularımızda 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında sazangiller, kadife, şiraz ve yayın balığı avcılığı yasaktır.Akarsularımızda olta ile tatlısu kefali ve gümüş balığı avı serbesttir. Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında 'stok tespit belgesi' bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir.Avlanmanın yasak olduğu tarihler arasında avlanan ve su ürünlerini satan kişi veya kişiler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Tüm balıkçılarımızın av yasaklarına uymaları gerekmekte olup, su ürünleri avcılığı konusunda bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızın gördükleri yasak avcılık faaliyetlerini İl/İlçe Müdürlüklerimize, jandarmaya, emniyet veya zabıta ekiplerine bildirmeleri su ürünlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Tüm halkımıza ilanen duyrulur" ifadelerine yer verildi.