Başkan adayı Uluçay’dan Afyon’a 2 bin konut müjdesi

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay önemli bir müjdeyi hemşehrileriyle paylaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşen Uluçay Afyonkarahisar‘a 2 bin adet TOKİ’nin sözünü aldıklarını ve göreve gelir gelmez ilk kazmayı vuracaklarını söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay önemli bir müjdeyi hemşehrileriyle paylaştı. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, 'TOKİ konutlarımızı Gökçe, Battalgazi ve Ali Çetinkaya mahallelerimizde öncelikli olmak üzere şehrimizin tamamına yaymayı hedefliyoruz.Aziz hemşehrilerimizin uygun fiyata daire sahibi olması için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan emin olmanızı istiyorum.Bu minvalde bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığımız görüşmede 2 bin konutun sözünü aldık inşallah. Hemşehrilerimiz gönlünü ferah tutsun göreve gelir gelmez ilk kazmayı vuracak ve çalışmalara başlayacağız' dedi.