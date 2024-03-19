MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.O, babasını hiç görmemiş bir şehit çocuğu: 'Özel harekat polisi olmak istiyorum'O, babasını hiç görmemiş