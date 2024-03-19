Konya’da araç durağa daldı: 4 ölü var!

Konya'da korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri de belli oldu...

Feci kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. 42 J 2873 plakalı otomobil, sürücü Bekir Taşkın'ın kontrolünden çıktı. Yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Bekir Taşkın ile birlikte 5 kişi de yaralandı.Otobüs durağında bekleyenlere otomobil çarptı! Ölü ve yaralılar var | VideoSürücünün epilepsi hastası olduğu ve ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi.Yaralılardan 3'ü ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne, 2'si Konya Numune Hastanesi'ne, 1'i de Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.Kazada Mordagül Tutgak (59) Elif Gül (42) Dudu Gül (33) ve Nergiz Gül'ün (48) hayatlarını kaybettikleri açıklandı.Bekir Taşkın (39) Bahriye Taşkın (43) Ümmühan Taşkın (16) Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü'nün tedavileri ise sürüyor…