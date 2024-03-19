Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.Yerel seçim kapsamında düzenlediği mitinglere ara veren Erdoğan, bugün Ankara'da olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine Canlı Bağlantı ile katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan yine canlı bağlantıyla Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne katılacak.Güne yine Ankara'da devam edecek olan Erdoğan, Mamak Toplu Açılış Töreni'ne ardından ise şoför esnafları ile iftar programında olacak.