Van'da terör operasyonları: 12 gözaltı
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünün, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
1'i FETÖ şüphelisi 12 kişi yakalandı
Bu kapsamda, 10-17 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 11 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyonda 3 AK-47 uzun namlulu silah, 7 şarjör ve 7.62 milimetre çapında 117 fişek ele geçirildi.