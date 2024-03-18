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Konteyner alev aldı! Malatya'da yangın

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Ekleme: 18.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Konteyner alev aldı! Malatya'da yangınMalatya'da öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde Karayolları 2. Nolu Şantiye sahası mevkiinde bulunan konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kontrol altına alınarak söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kullanılamaz hale geldi

Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Konteyner alev aldı! Malatya'da yangın