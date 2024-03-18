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Beyaz Gazete
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.18 oranında artışla 8844 puan seviyesinden başladı.

Ekleme: 18.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne yükselişle başladıBorsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.18 oranında artışla 8844 puan seviyesinden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.15 oranında artışla 9550 puan, sanayi endeksi yüzde 0.33 oranında yükselişle 13926 puan seviyesinden işlem görüyor.