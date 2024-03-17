İzmir'de Kalkan-15 operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla "Düzensiz Göç" ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan; 39'u geri gönderme merkezine teslim edilirken 1'i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla göz altına alındı.Düzensiz göçle mücadelede kararlılık mesajı veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz" dedi.