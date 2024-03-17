İzlanda’da yanardağ patlaması: Aralık ayından bu yana dördüncü! Grindavik’e yaklaştı: OHAL ilan edildi

İzlanda'da yanardağ patlamalarının sonu gelmiyor. Aralık ayından bu yana dördüncü volkanik patlama ülke çapında paniğe yol açtı.OHAL İLAN EDİLDİReykjanes Yarımadası'nda meydana gelen volkanik patlamanın ardından İslanda'nın güneyinde olağanüstü hal ilan edildi.Şimdiye kadar meydana gelen volkanik patlamalar arasında en güçlüsü olduğu belirtilen patlamanın ardından lavların boşaltılan Grindavik kasabası çevresindeki doğu savunmasına ulaştığı bildirildi.İzlanda'nın en popüler turistik mekanlarından biri olan ve Grindavik'e oldukça yakın olan Blue Lagoon'dan pek çok kişi ayrılmaya başladı. Bölgedeki jeotermal spa ve tesisler kapatıldı.Patlamadan kısa bir süre sonra İzlanda polisi bölgede OHAL ilan edildiğini ve gelişmelerin helikopterle takip edildiğini duyurdu.