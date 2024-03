Fondaş Medya'dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar 'Dolar 40 TL' manipülasyonu!

2024 yerel seçimlerini manipüle etmek için talimat alan 'Fondaş Medya'nın son manipülasyonu akıllara zarar 'Gizli rapor' haberi oldu. Malum medya, emekli maaşları ve misafir vergisi yalanından sonrası TCMB'nin her ay yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gizli rapor diye bahsederek yıl sonu dolar tahminini ay sonu dolar tahmini olarak servis etti.Okyanus ötesinden talimat aldığı konuşulan 'Fondaş Medya'nın hedefi 2024 yerel seçimleri oldu. Seçim öncesi misafir vergisi ve emekli maaşlarıyla ilgili yalan girdabına giren malum medyanın organları bu kez Merkez Bankası'nın her ay ekonomistlerle yaptığı piyasa katılımcıları anketi üzerinden manipülasyona girişti.TCMB'nin yıl sonu dolar kuru beklentisini sanki Mart sonu olacakmış gibi servis eden Fondaş Medya baltayı taşa vurdu. Sorumlular hakkında piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı suç duyurusunda bulunulacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu', 'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' ve 'Merkez Bankasının raporu sızdı' iddialarının doğru olmadığını bildirdi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu', 'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' ile 'Merkez Bankası'nın raporu sızdı' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiği belirtildi.TCMB'nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sorduğu ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı anlatılan açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, 'sızdırılmış belge' olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:'Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir.Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının mart ayı sonu ABD doları kur beklentisi 32,63 liradır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacaktır.'Ayrıca açıklamada, söz konusu iddiaların manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiğinin açıkça görüldüğü belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi istendi.