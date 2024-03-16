Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Erzurum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin düzenleyeceği miting için Erzurum'a giderek halka seslenişini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun miting programı devam ediyor...Yerel seçimlere az bir süre kala il il dolaşmaya devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Zonguldak olmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin Erzurum'da düzenleyeceği miting programı için Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'na giderek saat 14:30'da konuşma yapması bekleniyor.Miting programının ardından İstanbul'a dönecek olan Erdoğan, 19:19'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programı'na katılım gerçekleştirecek.