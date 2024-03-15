Fatih Keleş, adliyeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında 'Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı' şeklindeki paylaşım sonrasında paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleriyle ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında Özgür Nas, Can Poyraz ve Fatih Keleş bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmışlardı.İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.Haberin Ayrıntıları Geliyor...