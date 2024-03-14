Konya'da eğitim uçağı düştü!

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'ndan üzen bir haber geldi.Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşu sırasında, Türk Yıldızları'na ait uçak düştü.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Gelen ilk bilgilere göre; Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının iniş yapacağı esnada düştüğü ve uçağı kullanan pilotun paraşütle atladığı ve paraşütle atlayan pilotun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Konya Valisi Vahdettin Özkan ''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan personelin üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.'' dedi."Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur.Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."