Başkan Erdoğan mitinglere devam ediyor! Bugünkü durağı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları sürüyor.Yoğun bir programı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün önce Şırnak ardından ise Mardin'e gitti. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan'ın bugünkü durağı Ağrı olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında ziyaret edeceği Ağrı'da hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Ağrılıların desteğini isteyecek.Ağrı mitinginin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 19:16 sularında, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı için Haliç Kongre Merkezi'nde olacak.