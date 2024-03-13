Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in mayıs ayında Ankara'ya geleceğini ifade etti.Keçeli, 11 Mart'ta düzenlenen Türkiye-Yunanistan Siyasi Diyalog Toplantısı'nın olumlu bir atmosferde geçtiğini söyledi.Sözcü Keçeli, üst düzey temas ve ziyaretlerin programlanması, Ege konuları, azınlıkların durumu, konsolosluk ilişkileri, düzensiz göç ve terörle mücadelede işbirliği, karşılıklı kültürel mirasın korunması ve iki ülkenin uluslararası adaylıkları konusunda işbirliği gibi hususların görüşüldüğünü anlattı.Bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulduğunu aktaran Keçeli, 'Yunan tarafına, iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) sırasında imzalanan 'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi' doğrultusunda, gerilim yaratabilecek söylem ve eylemlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.' ifadelerini kullandı.Keçeli, Başkan Erdoğan'ın Aralık 2023'teki Atina ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından duyurulan, Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasını turistik ziyaretlerine yönelik vize kolaylığı (kapıda vize) uygulamasındaki son durum ve hazırlıklar gibi olumlu gündemlerin de ele alındığını ifade etti.Keçeli, 5. YDİK Toplantısında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya ziyarette bulunmasında ilke mutabakatına varıldığını hatırlatarak, 'Ziyaretin mayıs ayı içinde gerçekleştirilmesi için tarih belirleme çalışmaları devam ediyor. Başbakan Miçotakis'in ziyareti öncesinde, ziyarete hazırlık niteliği de taşıyacak bir dizi ziyaret daha öngörülüyor.' dedi.Sözcü Keçeli, bu çerçevede iki ülke arasında ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğine yönelik olumlu gündem odaklı Ortak Eylem Planı toplantısının Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis arasında 15 Nisan'da Ankara'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığını aktardı.Keçeli, Güven Artırıcı Önlemler toplantısının 22 Nisan'da Atina'da yapılmasının planlandığını, Başbakan Miçotakis'in Türkiye ziyareti sırasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğünü, anlaşmaların metinleri için hazırlıkların sürdüğünü, 2023'ün başından itibaren Yunanistan'la temas ve ziyaretlerde artan bir ivme görüldüğünü söyledi.