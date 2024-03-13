Google'dan seçim kararı: Sistemi devre dışı bıraktı

Google'ın Hindistan ekibi tarafından yapılan bir açıklamada, sohbet robotunun kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin getirileceği duyuruldu.SEÇİMLER HAKKINDA KISITLAMA GETİRDİBu açıklamada, 2024 yılında dünya çapında birçok seçimin düzenleneceği ve yapay zeka kullanımında dezenformasyonla başa çıkmak amacıyla Gemini adı verilen robotun seçimlerle ilgili soruları yanıtlama yetkisinin kısıtlanacağı ifade edildi.Gemini'nin artık seçimle ilgili sorulara cevap vermek yerine, 'Şu an bu soruya nasıl cevap vermem gerektiğini düşünüyorum. Bu süre içerisinde Google arama motorunu kullanmayı deneyebilirsiniz.' gibi bir yanıt vereceği belirtildi.Google, sohbet robotunun beyaz tenli insanları siyahi olarak tasvir etmesi nedeniyle tarihsel olarak yanlış imajlar oluşturması üzerine eleştirilerle karşılaşmıştı. Şirket, bazı tarihi figürlerin tasvirindeki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.23 Şubat'ta Google, Gemini'deki insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi figürlerin tasvirlerindeki yanlışlar nedeniyle askıya almıştı.Hindistan, 4 Mart'ta teknoloji firmalarından deneme aşamasındaki yapay zeka platformları ve uygulamalarını kamuya açıklamadan önce hükümetten onay almalarını talep etmişti.