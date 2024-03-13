Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durakları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun miting programı sürüyor.Zonguldak'ta mitinglerine başlayan Erdoğan, son olarak İzmir'de vatandaşlarla bir araya geldi.Programına kısa bir ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şırnak ve Mardin'de olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında ziyaret edeceği Şırnak ve Mardin'de hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Şırnak ve Mardinlilerin desteğini isteyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, haritada gittiği illere raptiye takarak geleneği sürdürüyor.Bu süreçte önemli çalışmalara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ilde miting yaptı ve yapmaya devam ediyor.Kent meydanlarında büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce vatandaşa hitap etti.