Cem Garipoğlu'nun otopsi kayıtları izlenecek

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçse de tartışmalar sürüyor. Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun, tutuklu olduğu cezaevinde intihar etti gibi gösterilerek yurt dışına kaçırıldığı iddiaları uzun süredir tartışılıyor. Dosyaya bilirkişi atayan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi.