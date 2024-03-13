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Beyaz Gazete
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BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi iptal edildi.

Ekleme: 13.03.2024 - 10:10 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'den 09.30'a kadar 4 sefer de yapılamadı.