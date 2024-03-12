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Beyaz Gazete
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.17 oranında artışla 9147 puan seviyesinden başladı.

Ekleme: 12.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne yükselişle başladıBorsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.17 oranında artışla 9147 puan seviyesinden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde yatay seyirle 10042 puan seviyesinde hareket ederken, sanayi endeksi yüzde 0.40 oranında artışla 14420 puan seviyesinden işlem görüyor.