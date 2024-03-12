Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.17 oranında artışla 9147 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.17 oranında artışla 9147 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde yatay seyirle 10042 puan seviyesinde hareket ederken, sanayi endeksi yüzde 0.40 oranında artışla 14420 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde yatay seyirle 10042 puan seviyesinde hareket ederken, sanayi endeksi yüzde 0.40 oranında artışla 14420 puan seviyesinden işlem görüyor.