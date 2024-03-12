Başkan Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak. Başkan Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek ardından Beştepe'de güven mektubu taktim törenine katılıp, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek. Son olarak Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programına katılacak.

Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Ulus'ta Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.Bu programın ardından Beştepe'ye geçecek, Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Törenine katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tören saat 15.00'te başlayacak.Törende Arnavutluk Büyükelçisi güven mektubunu Başkan Erdoğan'a takdim edecek.5 ülkenin büyükelçisi güven mektubu sunacakSonrasında ise sırasıyla Filipinler, Yunanistan, Brundi ve Kore Cumhuriyeti büyükelçileri güven mektuplarını Erdoğan'a sunacak.Erdoğan, akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek ve büyükelçilerle iftar programına katılacak.