Antalya'da ormanlık alanda yangın
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiyenin çabalarıyla kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kontrol altında
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Yangın bölgesinde uyuyan biri hastaneye kaldırıldı
Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan F.K. (25), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yangın kontrol altında
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Yangın bölgesinde uyuyan biri hastaneye kaldırıldı
Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan F.K. (25), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.