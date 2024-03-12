Antalya'da ormanlık alanda yangın

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan F.K. (25), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.