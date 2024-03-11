Özel jet düştü: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi öldü. Federal Havacılık İdaresi de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile kazaya ilişkin ortak soruşturma yürüteceklerini açıkladı.

ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.Virginia Eyalet Polisinin yaptığı açıklamada, 'IAI Astra 1125' tipi çift motorlu özel jetin Virginia'nın Bath bölgesine düştüğü bildirildi.Jetin düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Federal Havacılık İdaresi de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile kazaya ilişkin ortak soruşturma yürüteceklerini açıkladı.