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Beyaz Gazete
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MSB'de güvenlik zirvesi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Ekleme: 11.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
MSB'de güvenlik zirvesi
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşme hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Bakan Güler "Ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak" demişti

Geçen hafta kuvvet komutanlarıyla bir toplantı yapan Milli Sauvnma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütünün hareket kabiliyetini bitirme noktasına geldiklerini belirterek, "Gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak" ifadelerini kullanmıştı.