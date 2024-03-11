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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan Ramazan ayı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Ekleme: 11.03.2024 - 09:14 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir arınma ve tazelenme mevsimi, bir sevgi ve merhamet şöleni, bir rahmet ve mağfiret pınarı Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun. Milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.