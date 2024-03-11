Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 2.28 oranında yükselişle 9363 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 2.28 oranında yükselişle 9363 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 4.74 oranında yükselişle 10482 puan, sanayi endeksi yüzde 1.62 oranında artışla 14702 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 4.74 oranında yükselişle 10482 puan, sanayi endeksi yüzde 1.62 oranında artışla 14702 puan seviyesinde hareket ediyor.