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Beyaz Gazete
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AFAD duyurdu: Antalya’da 4.7 şiddetinde deprem!

Antalya’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi

Ekleme: 10.03.2024 - 17:12 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
AFAD duyurdu: Antalya’da 4.7 şiddetinde deprem!Son dakika: Antalya'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Antalya’da 4.7 şiddetinde deprem!