Tütüncü’den, ‘Altın’ değerinde destek paketi
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, proje tanıtım toplantısında altın değerinde bir destek paketi açıkladı. Altın Destek Paketi; evlenecek çiftlere bir yıl aylık sabit 5 bin TL kira, ilk kez ehliyet alacak gençlere 1.500 TL, öğrencilere bir yıl süreyle 7 TL’ye kahvaltı, 50 TL’ye tabldot hizmeti, yeni doğan bebekten emekliye kadar birçok sosyal desteği içeriyor.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın Altın Çağı Projelerini tanıttı. Tütüncü, trafikten ulaşıma, kentsel dönüşümden çevreye kadar 200'ün üzerinde proje açıkladı.
Tütüncü, proje tanıtım toplantısında altın değerinde bir destek paketini de Antalya'ya duyurdu.
Tütüncü'nün, 'Altın Destek Paketi' olarak adlandırdığı Sosyal Belediyecilik Projeleri'ne yakışan destek paket; evlenecek çiftlerden öğrencilere, emeklilerden 65 yaş üstü vatandaşa kadar birçok desteği içeriyor.