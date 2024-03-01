Tütüncü’den, ‘Altın’ değerinde destek paketi

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, proje tanıtım toplantısında altın değerinde bir destek paketi açıkladı. Altın Destek Paketi; evlenecek çiftlere bir yıl aylık sabit 5 bin TL kira, ilk kez ehliyet alacak gençlere 1.500 TL, öğrencilere bir yıl süreyle 7 TL’ye kahvaltı, 50 TL’ye tabldot hizmeti, yeni doğan bebekten emekliye kadar birçok sosyal desteği içeriyor.