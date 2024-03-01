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Beyaz Gazete
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Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Ekleme: 1.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 1.03.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

7 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İlçe girişinde durdurulan hafif ticari araçta 7 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Sürücü E.O. gözaltına alındı.