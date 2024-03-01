Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
7 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
İlçe girişinde durdurulan hafif ticari araçta 7 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Sürücü E.O. gözaltına alındı.