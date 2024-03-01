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Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09’da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Ekleme: 1.03.2024 - 17:21 Güncelleme: 1.03.2024 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta deprem!Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 17.09'daki depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta deprem!