Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09’da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Saat 17.09'daki depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.