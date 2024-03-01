İstanbul'da 'Çirkinler'e operasyon
Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurtdışı firar) yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç'un (yurtdışı firar) yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.