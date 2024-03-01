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Beyaz Gazete
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İstanbul'da 'Çirkinler'e operasyon

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurtdışı firar) yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

Ekleme: 1.03.2024 - 09:07 Güncelleme: 1.03.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 'Çirkinler'e operasyon
Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç'un (yurtdışı firar) yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 'Çirkinler'e operasyon