İsrail'in katliamına soruşturma çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilerin İsrail güçlerince öldürülmesiyle ilgili, "Gazze'nin kuzeyinde gıda yardımı almaya çalışırken çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki korkunç haberlerle ilgili acil soruşturma başlatılmalıdır" açıklamasını yaptı.İngiltere merkezli örgüt, Gazze'nin kuzeyinde 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü saldırıya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.Örgütün Filistinli sivillere yönelik ihlalleri belgelemeyi sürdürdüğü ve bu saldırıyı da bunun parçası kabul ettiği belirtilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde gıda yardımı almaya çalışırken çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki korkunç haberlerle ilgili acil soruşturma başlatılmalıdır." ifadesi kullanıldı.Gazze'de insanların açlıkla mücadele ettiği, Birleşmiş Milletlerin ise kıtlık uyarısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde şahit olduğumuz felaket niteliğindeki insani krizin sorumlusu, İsrail'in 16 yıldır devam eden yasa dışı ablukasını takip eden acımasız bombardımanıdır." değerlendirmesi yer aldı.Açıklamada, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yardımı durdurma açıklamaları "insanlık dışı ve zalimce" şeklinde nitelendirilirken, İsrail'in işgalci güç olarak Filistinlilerin temel ihtiyaçlara ve yardımlara ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.Bunu yapmayan İsrail'in uluslararası hukuku ve Filistinlilere karşı soykırımı önlemeye yönelik Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını ihlal ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Müttefikleri, İsrail'in UAD kararına karşı gelmesi ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hiçe sayması karşısında eylemsizliklerine son vermelidir. Soykırımı önlemek ve Gazze'deki sivilleri korumak için acil ve etkili eylemlere geçilmelidir" ifadesine yer verildi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.İsrail güvenlik kaynakları, yaptığı açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.Kaynaklar olayın soruşturulduğunu belirtirken, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.