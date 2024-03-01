Gram altın rekor kırmaya devam ediyor

Altın fiyatları, PCE verisinin ABD'de fiyat baskılarının azaldığına işaret etmesinin ardından yükselerek bir ayın zirvesine yaklaşırken, işlemciler Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları izleyecekler.Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.07 yükselerek 2,045.10 dolar seviyesinde işlem görüyor.Dün kapanışı 2 bin 52 TL seviyesinden yapan gram altın bugün sabah saatlerinde 2 bin 58 lira seviyesinden alıcı buluyor. Dün 3 bin 356 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 365 liradan satılıyor.Çeyrek altın 3.363,41 liraGram altın 2.133,04 liraYarım altın 6.726,81 liraGremse altın 35.138,00 liradan el değiştiriyor.Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 31,30 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,38'e kadar yükseldi.Dolar, saat 08:39 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 31,3074'ten işlem görüyor.Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 33,8890 seviyelerinde seyrediyor.