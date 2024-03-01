Gram altın rekor kırmaya devam ediyor
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Ons değerinde yaşanan değişime bağlı değer kazanan gram altın fiyatı bugün 2 bin 58 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları, PCE verisinin ABD'de fiyat baskılarının azaldığına işaret etmesinin ardından yükselerek bir ayın zirvesine yaklaşırken, işlemciler Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları izleyecekler.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.07 yükselerek 2,045.10 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Dün kapanışı 2 bin 52 TL seviyesinden yapan gram altın bugün sabah saatlerinde 2 bin 58 lira seviyesinden alıcı buluyor. Dün 3 bin 356 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 365 liradan satılıyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.363,41 lira
Gram altın 2.133,04 lira
Yarım altın 6.726,81 lira
Gremse altın 35.138,00 liradan el değiştiriyor.
DOLAR GÜNE HAREKETLİ BAŞLADI
Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 31,30 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,38'e kadar yükseldi.
Dolar, saat 08:39 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 31,3074'ten işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 33,8890 seviyelerinde seyrediyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.07 yükselerek 2,045.10 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Dün kapanışı 2 bin 52 TL seviyesinden yapan gram altın bugün sabah saatlerinde 2 bin 58 lira seviyesinden alıcı buluyor. Dün 3 bin 356 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 365 liradan satılıyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.363,41 lira
Gram altın 2.133,04 lira
Yarım altın 6.726,81 lira
Gremse altın 35.138,00 liradan el değiştiriyor.
DOLAR GÜNE HAREKETLİ BAŞLADI
Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 31,30 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,38'e kadar yükseldi.
Dolar, saat 08:39 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 31,3074'ten işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 33,8890 seviyelerinde seyrediyor.