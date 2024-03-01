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2024 ALES başvuruları başladı

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) başvurular başladı.

Ekleme: 1.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 1.03.2024 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
2024 ALES başvuruları başladıÖSYM sınav sezonu açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, 2024-ALES/1 başvuruları başladı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınav 21 Nisan'da

Yapılacak sınva ise 21 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek. Ayrıca yapılan duyuruda, adaylara 2024-ALES/1 kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgusu yapıldı.

2024 ALES başvuruları başladı