2024 ALES başvuruları başladı
21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) başvurular başladı.
ÖSYM sınav sezonu açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, 2024-ALES/1 başvuruları başladı.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
Sınav 21 Nisan'da
Yapılacak sınva ise 21 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek. Ayrıca yapılan duyuruda, adaylara 2024-ALES/1 kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgusu yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, 2024-ALES/1 başvuruları başladı.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
Sınav 21 Nisan'da
Yapılacak sınva ise 21 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek. Ayrıca yapılan duyuruda, adaylara 2024-ALES/1 kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgusu yapıldı.