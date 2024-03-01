2024 ALES başvuruları başladı

ÖSYM sınav sezonu açıldı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, 2024-ALES/1 başvuruları başladı.Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.Sınav 21 Nisan'daYapılacak sınva ise 21 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek. Ayrıca yapılan duyuruda, adaylara 2024-ALES/1 kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgusu yapıldı.