O ilimizde heyelan paniği! Toprak bir köyü yuttu: Köylüler diken üstünde!

Düzce'nin Cumayeri ilçesi Üvezbeli köyüne bağlı 120 hanenin bulunduğu Kersendüzü Mahallesi'nde, 2022'de kar suyunun erimesi sonrası heyelan yaşandı. Mustafa Cebeci'ye ait 2 katlı ev ile 20 dönümlük arazi çöktü. Bunun üzerine AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köyde inceleme başlattı. İnceleme sonrası mahalle, yapılaşmanın yasak olduğu 'afete maruz bölge' ilan edildi. 2 hafta önce yine aynı bölge de heyelan oluştu. 8 ev zarar görürken, köyün içinden geçen yol çöktü.Bölgede inceleme yapıp, 'Jeolojik Etüt Raporu' hazırlayan AFAD ekipleri, köyün altından geçen su isale hattındaki sızıntı nedeniyle heyelan ve çökmelerin meydana geldiğini belirledi. Raporda ayrıca zemin yapısı nedeniyle toprak kaymalarının ilerlemesinin muhtemel olduğuna dikkat çekilerek, 'Elde edilen veriler doğrultusunda bölgenin zemin yapısına, yağış rejimine, fen ve sanat kurallarına ilgili yönetmeliklere uygun proje hazırlanarak heyelan önleme çalışmalarının yapılması gerektiği, yol güzergahı boyunca alandaki yüzey, atık su ve sızıntı suları gibi projelendirilmiş drenaj sistemleri ile toplanarak su kanalları yardımıyla bölgeden uzaklaştırılması kanaatine varılmıştır' denildi.Mahalle sakinlerinden Bahattin Cebeci, 'Evler oturulacak gibi değil. Evlerden çıktık ama eşyalarımız duruyor. AFAD ekipleri gelip, rapor hazırladı. Yaz ayına kadar hiçbir şey yapılamayacağını söylediler. 'Toprağın kuruması ve suyun çekilmesi lazım' dediler. Öyle bekliyoruz' dedi.Köye 27 kilometre su borusu döşendiğini belirten İsmail Aksoy, şunları söyledi:'Bu borular, 28 yıl önce döşenmiş. Bu sular, benim evime de gelecek. Arkadaşın evinin orası yarıldı. Herkes tedirgin; araziler gitti, evler gitti. Su borularının buradan kalkması lazım. Bunun için gerekli yerlere şikayette bulunup, imza toplayacağız. Bu hattı başka yere taşısınlar.'120 yıllık köylerinde ilk kez böyle heyelanlar yaşandığını söyleyen Melek Uğurlu, 'Gümüşova ilçesinin su hattı buradan geçiyor. Son yıllara kadar hiçbir sorun yoktu. 2 yıl önce heyelanda bir ev yıkıldı. O zamandan bu yana sıkıntı devam ediyor. Gümüşova'ya giden su hattının bu köyden kalkmasını istiyoruz.Evimde duramıyorum, yıkılmak üzere. 8 ev gitti. Dedelerimizden kalan topraklara sahip çıkmak istiyoruz. Köy olarak imza toplayacağız. 120 haneli köy, bir ilçenin suyuna feda ediliyor. Evlerde nasıl kalalım, can tehlikesi var' diye konuştu.