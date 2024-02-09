Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.48 oranında yükselişle 8993 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.48 oranında yükselişle 8993 puan seviyesinden başladı. Böylelikle borsa yeni bir rekora imza atmış oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0.25 oranında yükselişle 9781 puan, sanayi endeksi yüzde 0.53 oranında artışla 13840 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.25 oranında yükselişle 9781 puan, sanayi endeksi yüzde 0.53 oranında artışla 13840 puan seviyesinde hareket ediyor.