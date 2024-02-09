Başak Demirtaş çekilmişti! DEM Parti İstanbul için adaylarını açıkladı!

DEM Parti ile CHP arasında adaylık krizi aşılamadı. Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartmayı planlayan DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak Kandil'den gelen "CHP ile ittifak yapın" mesajı sonrası DEM Parti geri adım attı, Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP ve DEM arasındaki gizli ittifak sürerken bugün DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan İstanbul adaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada İBB Eş Başkan adayları olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin ismi çıktı...

DEM Parti ile CHP arasında adaylık krizi aşılamadı. Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartmayı planlayan DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak Kandil'den gelen "CHP ile ittifak yapın" mesajı sonrası DEM Parti geri adım attı, Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı.CHP ile DEM Parti arasında kapalı kapılar ardında pazarlıkalr sürerken DEM Parti İBB Başkanlığı için adaylarını açıkladı. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamasına göre DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adayları için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin ismi açıklandı.