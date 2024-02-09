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Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 21 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekleme: 9.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 9.02.2024 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 21 yaralı
Kazada yaralananlar, Manavgat'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan 1 tanesinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Trabzon-Antalya seferini yapmakta olan Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar'ın kullandığı 61 AU 576 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu şarampole devrilmesi sonucunda meydana geldi. Kaza haberinin ardından Manavgat'ta bulunan 112 ve özel hastanelere ait ambulansla olay yerine sevk edilirken, kazada yaralanan 21 kişi Manavgat'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

İsmi belirlenen yaralıların isimleri şöyle: 'Otobüs şoförleri Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar, Hatice Köroğlu, Nisanur Çayır, Cahit Demirtaş, Gülizar Erdoğan, Yaşar Çelik, Mehmet Şahin, Selim Gelen, Çiçek Yazar, Oğuzhan Yakar, Emine Bayır, Şükriye Bayır, Şerif Meşe, Ece Meryem Eke, Buse Eke, Deniz Eke, Yeter Eke, Furkan İzzet Yıldırım ve Beyzanur Yıldız'.

Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 21 yaralı
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