MHP 55 adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin 5 ilçe ve 50 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklamada 'Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 14. etap olarak adaylıkları kesinleşen 5 İlçe, 50 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır.' dedi.
İŞTE ADAY İSİMLER
1 ARDAHAN HANAK KORKMAZ GÖKYILDIZ
2 BİNGÖL ADAKLI ERDAL ALMALI
3 BİNGÖL YEDİSU HÜSEYİN GÜLÇİÇEK
4 SİNOP ERFELEK MUSTAFA KALYONCU
5 ŞIRNAK CİZRE UĞUR PAGE
6 ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ ÇETİN HASPOLAT
7 SİVAS GEMEREK ÇEPNİ DALYAN AZGIN
8 SİVAS GEMEREK SIZIR ALİ TAMER
9 SİVAS MERKEZ YILDIZ MUSTAFA ÖZTÜRK
10 SİVAS ŞARKIŞLA CEMEL MURAT BOYRAZ
11 SİVAS ŞARKIŞLA GÜRÇAYIR RÜŞTÜ ÖKSÜM
12 SİVAS YILDIZELİ GÜNEYYAKA HASAN ERÇOBAN
13 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK FINDIK MEHMET EMİN İLHAN
14 ŞIRNAK İDİL KARALAR FETULLAH YILDIZ
15 ŞIRNAK İDİL SIRTKÖY UFUK DAĞ
16 ŞIRNAK MERKEZ BALVEREN AHMET ZEYREK
17 ŞIRNAK MERKEZ KASRİK AKİF GÖKTAŞ
18 ŞIRNAK MERKEZ KUMÇATI ÖMER KILINÇ
19 ŞIRNAK SİLOPİ BAŞVERİMLİ MURAT ÇEVİK
20 ŞIRNAK SİLOPİ ÇALIŞKAN MEHMET ONUK
21 ŞIRNAK SİLOPİ GÖRÜMLÜ NURULLAH ÖZDEMİR
22 ŞIRNAK ULUDERE HİLAL OSMAN BENEK
23 ŞIRNAK ULUDERE ŞENOBA MEHMET KADRİ TATAR
24 ŞIRNAK ULUDERE UZUNGEÇİT KEMAL AYDEMİR
25 TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR NEŞE GÜR
26 UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT BAYRAM PEKER
27 UŞAK EŞME YELEĞEN MEHMET KÜRŞAT ŞAHİN
28 UŞAK SİVASLI PINARBAŞI MUHAMMET ERGÜN
29 UŞAK SİVASLI SELÇİKLER İZZET GÜLER
30 UŞAK SİVASLI TATAR HAKAN BENGİÇ
31 YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE ERKAN ŞAHİN
32 YALOVA ALTINOVA SUBAŞI İSMAİL AKBAŞ
33 YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI MUHAMMET ALİ YILMAZ
34 YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY MEHMET TEMEL
35 YALOVA ÇINARCIK KORU ARMAN VATANSEVER
36 YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE MUSTAFA NURTEN
37 YALOVA ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ CAN ERTAN
38 YALOVA MERKEZ KADIKÖY YILDIRIM BAKKALOĞLU
39 ZONGULDAK ALAPLI GÜMELİ HÜSEYİN ÖZENÇ
40 ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS LEVENT TÜYLÜ
41 ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR İBRAHİM DOĞAN
42 ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU KENAN ERMİŞ
43 ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE FATİH KARARMIŞ
44 ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA ERSİN AKSOY
45 ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ RECEP DIRMANDI
46 ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI RAMAZAN AYDEMİR
47 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ GÜLÜÇ ATİLLA TARIK SEMİZ
48 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ KANDİLLİ ORHAN KÖKSAL
49 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ ORMANLI TACETTİN ALDIRMAZ
50 ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI YAVUZ PALABAŞ
51 ZONGULDAK KİLİMLİ GELİK FERHAT KORKMAZ
52 ZONGULDAK KİLİMLİ MUSLU CANER BAYDAR
53 ZONGULDAK MERKEZ BEYCUMA HÜSEYİN HASEKİ
54 ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCIK ÜMİT UZUN
55 ZONGULDAK MERKEZ KARAMAN DURSUN TOSYALI