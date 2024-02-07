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MHP 55 adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin 5 ilçe ve 50 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.

MHP 55 adayını daha açıkladı
Ekleme: 7.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 7.02.2024 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklamada 'Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 14. etap olarak adaylıkları kesinleşen 5 İlçe, 50 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır.' dedi.

İŞTE ADAY İSİMLER

1 ARDAHAN HANAK KORKMAZ GÖKYILDIZ

2 BİNGÖL ADAKLI ERDAL ALMALI

3 BİNGÖL YEDİSU HÜSEYİN GÜLÇİÇEK

4 SİNOP ERFELEK MUSTAFA KALYONCU

5 ŞIRNAK CİZRE UĞUR PAGE

6 ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ ÇETİN HASPOLAT

7 SİVAS GEMEREK ÇEPNİ DALYAN AZGIN

8 SİVAS GEMEREK SIZIR ALİ TAMER

9 SİVAS MERKEZ YILDIZ MUSTAFA ÖZTÜRK

10 SİVAS ŞARKIŞLA CEMEL MURAT BOYRAZ

11 SİVAS ŞARKIŞLA GÜRÇAYIR RÜŞTÜ ÖKSÜM

12 SİVAS YILDIZELİ GÜNEYYAKA HASAN ERÇOBAN

13 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK FINDIK MEHMET EMİN İLHAN

14 ŞIRNAK İDİL KARALAR FETULLAH YILDIZ

15 ŞIRNAK İDİL SIRTKÖY UFUK DAĞ

16 ŞIRNAK MERKEZ BALVEREN AHMET ZEYREK

17 ŞIRNAK MERKEZ KASRİK AKİF GÖKTAŞ

18 ŞIRNAK MERKEZ KUMÇATI ÖMER KILINÇ

19 ŞIRNAK SİLOPİ BAŞVERİMLİ MURAT ÇEVİK

20 ŞIRNAK SİLOPİ ÇALIŞKAN MEHMET ONUK

21 ŞIRNAK SİLOPİ GÖRÜMLÜ NURULLAH ÖZDEMİR

22 ŞIRNAK ULUDERE HİLAL OSMAN BENEK

23 ŞIRNAK ULUDERE ŞENOBA MEHMET KADRİ TATAR

24 ŞIRNAK ULUDERE UZUNGEÇİT KEMAL AYDEMİR

25 TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR NEŞE GÜR

26 UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT BAYRAM PEKER

27 UŞAK EŞME YELEĞEN MEHMET KÜRŞAT ŞAHİN

28 UŞAK SİVASLI PINARBAŞI MUHAMMET ERGÜN

29 UŞAK SİVASLI SELÇİKLER İZZET GÜLER

30 UŞAK SİVASLI TATAR HAKAN BENGİÇ

31 YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE ERKAN ŞAHİN

32 YALOVA ALTINOVA SUBAŞI İSMAİL AKBAŞ

33 YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI MUHAMMET ALİ YILMAZ

34 YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY MEHMET TEMEL

35 YALOVA ÇINARCIK KORU ARMAN VATANSEVER

36 YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE MUSTAFA NURTEN

37 YALOVA ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ CAN ERTAN

38 YALOVA MERKEZ KADIKÖY YILDIRIM BAKKALOĞLU

39 ZONGULDAK ALAPLI GÜMELİ HÜSEYİN ÖZENÇ

40 ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS LEVENT TÜYLÜ

41 ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR İBRAHİM DOĞAN

42 ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU KENAN ERMİŞ

43 ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE FATİH KARARMIŞ

44 ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA ERSİN AKSOY

45 ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ RECEP DIRMANDI

46 ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI RAMAZAN AYDEMİR

47 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ GÜLÜÇ ATİLLA TARIK SEMİZ

48 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ KANDİLLİ ORHAN KÖKSAL

49 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ ORMANLI TACETTİN ALDIRMAZ

50 ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI YAVUZ PALABAŞ

51 ZONGULDAK KİLİMLİ GELİK FERHAT KORKMAZ

52 ZONGULDAK KİLİMLİ MUSLU CANER BAYDAR

53 ZONGULDAK MERKEZ BEYCUMA HÜSEYİN HASEKİ

54 ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCIK ÜMİT UZUN
55 ZONGULDAK MERKEZ KARAMAN DURSUN TOSYALI
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